Премьер Словакии объявил бойкот четырем СМИ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прерывает любую коммуникацию с четырьмя средствами массовой информации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Aktuality.

Фицо решил объявить бойкот телеканалу Markíza, а также порталам Denník N, SME и Aktuality.sk.

Он сказал, что уважает то, что органы государственной власти обязаны предоставлять СМИ информацию о своей деятельности согласно соответствующим правовым нормам, и отметил, что целью этого обязательства является обеспечение правдивой, всесторонней и своевременной информации для общественности.

По его словам, с первых часов формирования нового кабинета министров соответствующие СМИ не выполняли обязательства правдиво, всесторонне и своевременно информировать общественность о деятельности органов государственной власти. "Особенно это касается правительства Словацкой Республики и ее президента", – отметил он.

Фицо считает, что указанные СМИ демонстрируют враждебное политическое отношение, которое основывается прежде всего на публикации ложной, неполной информации или на сокрытии информации.

Из-за нападок премьер-министра на СМИ несколько десятков студентов-журналистов вышли в понедельник на акцию протеста перед зданием правительства в Братиславе. В частности, они держали плакат "Атака на СМИ = атака на демократию".

Фицо называет четверку упомянутых СМИ враждебными к его партии Smer в течение длительного времени. Сильнейшая словацкая правительственная партия, например, запретила редакторам этих СМИ присутствовать на своем пятничном съезде.

Как сообщалось, после парламентских выборов в Словакии 30 октября сформировалось правительство из евроскептических и антиукраинских сил. Оно пообещало не оказывать военную помощь Украине, хотя пообещало не вмешиваться в частные контракты и продолжить гуманитарную поддержку.

Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": Словакии готовят пророссийское правительство: что ждать от новой власти страны-соседки Украины.