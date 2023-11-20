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У Фінляндії звільнили всіх працівників товариства, яке сприяло "порозумінню" з Росією

Понеділок, 20 листопада 2023, 23:07

Товариство "Фінляндія-Росія", яке існує ще з часів Радянського Союзу та проголошує своєю місією сприяння взаєморозумінню між Москвою та Гельсінкі, оголосило про скорочення своїх чотирьох співробітників через відсутність фінансування.

Про це, як пише "Європейська правда", товариство повідомило в понеділок.

Рішення скоротити персонал Товариство "Фінляндія-Росія" ухвалило після заяви міністерки науки і культури країни Сарі Мультала, згідно з якою у 2024 році організація не отримуватиме державної субсидії.

Товариство вважає, що таке рішення "ґрунтується на непорозуміннях" щодо його роботи, і підкреслює, що звільнення співробітників означає не припинення діяльності, а "підготовку до екстремальної ситуації, в якій фінансові перспективи не зміняться на краще".

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"Ми маємо намір подати заявку на отримання державної субсидії на розвиток Товариства, оскільки правила та поточна діяльність клубу також цілком відповідають оновленим умовам отримання державної субсидії", – йдеться в повідомленні.

Товариство "Фінляндія-Росія" – це неурядова організація, яка позиціонує себе як експертну установу у взаємодії з російським громадянським суспільством.

У 2022 року воно відкрито засудило повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а згодом російське МЗС офіційно припинило співпрацю з товариством через його "антиросійську позицію".

Нагадаємо, як показало свіже опитування, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ставлення жителів Фінляндії до самої РФ, а також росіян різко погіршилось.

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