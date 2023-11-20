В Финляндии уволили всех работников общества, которое способствовало "взаимопониманию" с РФ

Общество "Финляндия-Россия", которое существует еще со времен Советского Союза и провозглашает своей миссией содействие взаимопониманию между Москвой и Хельсинки, объявило о сокращении своих четырех сотрудников из-за отсутствия финансирования.

Об этом, как пишет "Европейская правда", общество сообщило в понедельник.

Решение сократить персонал Общество "Финляндия-Россия" приняло после заявления министра науки и культуры страны Сари Мультала, согласно которому в 2024 году организация не будет получать государственную субсидию.

Общество считает, что такое решение "основывается на недоразумениях" относительно его работы, и подчеркивает, что увольнение сотрудников означает не прекращение деятельности, а "подготовку к экстремальной ситуации, в которой финансовые перспективы не изменятся к лучшему".

"Мы намерены подать заявку на получение государственной субсидии на развитие Общества, поскольку правила и текущая деятельность клуба также вполне соответствуют обновленным условиям получения государственной субсидии", – говорится в сообщении.

Общество "Финляндия-Россия" – это неправительственная организация, которая позиционирует себя как экспертное учреждение во взаимодействии с российским гражданским обществом.

В 2022 году оно открыто осудило полномасштабное вторжение России в Украину, а впоследствии российский МИД официально прекратил сотрудничество с обществом из-за его "антироссийской позиции".

Напомним, как показал свежий опрос, с начала полномасштабного вторжения России в Украину отношение жителей Финляндии к самой РФ, а также россиян резко ухудшилось.