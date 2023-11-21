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Сербія оголосила персоною нон грата дипломата Хорватії

Вівторок, 21 листопада 2023, 08:18

Міністерство закордонних справ Сербії оголосило персоною нон грата Хрвоя Шнайдера, першого секретаря хорватського посольства в Белграді, якого, ймовірно, серби вважають шпигуном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву сербського МЗС.

У Белграді заявили, що ухвалили рішення відповідно до Віденської конвенції, яка регулює дипломатично-консульські відносини.

Сербія звинуватила Шнайдера у тому, що під час своєї роботи він грубо вийшов за рамки дипломатичних норм і порушив Віденську конвенцію. Послу Хорватії Хідаєту Бішчевичу було вручено дипломатичну ноту.

"Міністерство закордонних справ Республіки Сербія висловлює жаль з приводу поведінки вищезазначеного дипломата, яка не сприяє покращенню двосторонніх відносин між Республікою Сербія та Республікою Хорватія, добросусідській співпраці та загальному підвищенню рівня миру та стабільності в регіоні", – йдеться у повідомленні сербського МЗС. 

Аеропорт Дубровника назвали на честь хорватського вченого, якого серби вважають своїм

Сербське видання НОВОСТИ повідомило з посиланням на власні джерела, що йдеться про "документально підтверджене шпигунство та вербування для роботи на хорватську спецслужбу".

Міністерство закордонних справ Хорватії висловило жаль через рішення Сербії і відкинуло всі обвинувачення.

"Ми повністю відкидаємо підстави для висилки акредитованого хорватського дипломата.

Вищезазначене рішення Республіки Сербія є кроком до погіршення взаємних відносин, а також до подальшої дестабілізації чутливої ​​регіональної політичної та безпекової ситуації в той час, коли стабільність на південному сході Європи має виняткове значення для всієї Європи", – йдеться в заяві Міністерства закордонних і європейських справ Хорватії.

Міністерство додало, що залишає за собою право відреагувати на цей крок "у той час і у спосіб, який воно обере".

Нагадаємо, нещодавно у Хорватії аеропорт Дубровника назвали на честь середньовічного вченого Руджера Бошковича, що викликало обурення у сербів, які вважають науковця представником свого народу.

Просербські сили Чорногорії використовують постать Бошковича для рекламної кампанії "сербства", за допомогою якої мешканців країни напередодні перепису населення агітують записуватися сербами.

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