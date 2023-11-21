Сербия объявила персоной нон грата дипломата Хорватии

Министерство иностранных дел Сербии объявило персоной нон грата Хрвоя Шнайдера, первого секретаря хорватского посольства в Белграде, которого, вероятно, сербы считают шпионом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление сербского МИД.

В Белграде заявили, что приняли решение в соответствии с Венской конвенцией, которая регулирует дипломатическо-консульские отношения.

Сербия обвинила Шнайдера в том, что во время своей работы он грубо вышел за рамки дипломатических норм и нарушил Венскую конвенцию. Послу Хорватии Хидает Бишчевичу была вручена дипломатическая нота.

"Министерство иностранных дел Республики Сербия выражает сожаление по поводу поведения вышеупомянутого дипломата, которое не способствует улучшению двусторонних отношений между Республикой Сербия и Республикой Хорватия, добрососедскому сотрудничеству и общему повышению уровня мира и стабильности в регионе", – говорится в сообщении сербского МИД.

Сербское издание НОВОСТИ сообщило со ссылкой на собственные источники, что речь идет о "документально подтвержденном шпионаже и вербовке для работы на хорватскую спецслужбу".

Министерство иностранных дел Хорватии выразило сожаление из-за решения Сербии и отвергло все обвинения.

"Мы полностью отвергаем основания для высылки аккредитованного хорватского дипломата.

Вышеупомянутое решение Республики Сербия является шагом к ухудшению взаимных отношений, а также к дальнейшей дестабилизации чувствительной региональной политической ситуации и ситуации безопасности в то время, когда стабильность на юго-востоке Европы имеет исключительное значение для всей Европы", – говорится в заявлении Министерства иностранных и европейских дел Хорватии.

Министерство добавило, что оставляет за собой право отреагировать на этот шаг "в то время и способом, который оно выберет".

Напомним, недавно в Хорватии аэропорт Дубровника назвали в честь средневекового ученого Руджера Бошковича, что вызвало возмущение у сербов, которые считают ученого представителем своего народа.

Просербские силы Черногории используют фигуру Бошковича для рекламной кампании "сербства", с помощью которой жителей страны накануне переписи населения агитируют записываться сербами.



