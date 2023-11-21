Санду: Швидке розширення ЄС тепер необхідне для безпеки у Європі

Молдова вважає, що Євросоюз має виконати обіцянку, яку дав перед тим Молдові та Україні, і відкрити переговори.

Про це президентка Молдови Мая Санду сказала журналістам у Києві після переговорів з президентами України та Європейської ради, повідомляє кореспондент "ЄвроПравди".

Санду наголосила, що за рішенням Євросоюзу, який вагається щодо відкриття переговорів, зараз слідкує також Росія, і Брюссель має дати їй сигнал про те, що підтримка з боку ЄС не слабшає.

"Рішення якнайшвидше відкрити переговори про вступ Молдови та України до ЄС – стане сигналом, який почують не тільки у Кишиневі та Києві, але також у Москві, а також у кожній столиці, яка виношує авторитарні імперіалістичні амбіції", – пояснила вона.

Президентка також підкреслила, що за чинних історичних умов ЄС має зважитися на швидке розширення: "Швидкість та єдність – це більше ніж стратегічний вибір. Це тепер питання виживання та європейської стабільності. Нова хвиля розширення ЄС буде інвестицію у безпеку континенту".

Відповідаючи на запитання Європейської правди, Санду підкреслила, що не повинно бути інших передумов для початку переговорів, ніж ті, які Брюссель визначив у 2022 році.

"Нам сказали – у тому числі учасники (Європейської) ради – що у разі, якщо ми виконуємо ці зобов’язання, то буде наступний крок. А наступний крок – це початок переговорів. Ми вважаємо, що обидві наші країни виконали справді добру роботу, і це підтверджено звітом Єврокомісії", – пояснила вона. "Якщо треба – ми готові (приїхати у Брюссель і) довести, що ми виконали те, що зобов’язувалися", – додала вона.

У вівторок президент України Володимир Зеленський попросив ЄС не підігрувати Путіну у рішенні щодо України. Ці заяви пролунали після того, як прем’єр Угорщини Орбан публічно пообіцяв блокувати позитивне для Києва рішення.

Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель обіцяє зробити все можливе, щоб досягнути одностайності на підтримку України у грудні.