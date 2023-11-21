Президент Євроради пояснив, чому саміт ЄС у грудні має ухвалити рішення щодо України

Президент Європейської ради Шарль Мішель обіцяє зробити все можливе, щоб Україна та Молдова до кінця року отримали рішення про початок переговорів про вступ до ЄС.

Про це він заявив журналістам після переговорів з президентами України і Молдови у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Мішель наголосив, що шлях України і Молдови до вступу в ЄС був однією з тем переговорів з президентами Володимиром Зеленським і Маєю Санду, що відбулися у вівторок, і на цій зустрічі він дав колегам обіцянку, яку потім взявся повторити публічно, у присутності журналістів.

"Шановні президенти Зеленський і Санду, дорогі громадяни України та Молдови, запевняю, я не втрачу жодного шансу, щоб задовольнити ваш законні амбіції та очікування", – заявив він.

Очільник Євроради підкреслив, що наразі йдеться не про сам вступ, а про початок тривалого процесу, який "сповнений вимог і часом приносить розчарування", а також нагадав, що обом країнам потрібно буде виконати чимало завдань, у тому числі у питанні верховенства права, однак перший крок має бути зроблений саме зараз.

"Я зроблю все, щоби переконати 27 колег (лідерів держав-членів ЄС), що нам потрібне позитивне рішення у грудні", – заявив він.

Мішель також навів три головні аргументи, за допомогою яких він переконуватиме учасників саміту.

По-перше, він вважає, що початок переговорів про вступ України і Молдови до ЄС "буде сигналом європейським громадянам, що ми опікуємося їхньою безпекою і добробутом", оскільки, на його переконання, розширення дозволить зробити Європу безпечнішою і багатшою.

"По-друге, це буде сигналом для громадян України та Молдови, що ми є надійним партнером, що ми серйозні і що ми тримаємо слова", – заявив Мішель, наголосивши, що це також вагомий аргумент для 27 лідерів.

І по-третє, початок переговорів з Україною, на яку напала Росія, "буде сигналом для Кремля та для всіх у світі, хто хоче підірвати світовий порядок".

Як відомо, 14-15 грудня у Брюсселі має відбутися саміт ЄС, де питання розширення буде одним з ключових. У останні дні з ЄС надходять сигнали про те, що ЄС може не підтримати початок переговорів про вступ України під час грудневого саміту. Нібито розглядається можливість відкласти це рішення не березень через брак єдності у Євросоюзі. Угорщина публічно обіцяє блокувати позитивне для Києва рішення.