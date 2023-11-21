Санду: Быстрое расширение ЕС теперь необходимо для безопасности в Европе

Молдова считает, что Евросоюз должен выполнить обещание, которое дал перед тем Молдове и Украине, и открыть переговоры.

Об этом президент Молдовы Майя Санду сказала журналистам в Киеве после переговоров с президентами Украины и Европейского совета, сообщает корреспондент "ЕвроПравды".

Санду отметила, что за решением Евросоюза, который колеблется относительно открытия переговоров, сейчас следит также Россия, и Брюссель должен дать ей сигнал о том, что поддержка со стороны ЕС не ослабевает.

"Решение как можно быстрее открыть переговоры о вступлении Молдовы и Украины в ЕС – станет сигналом, который услышат не только в Кишиневе и Киеве, но также в Москве, а также в каждой столице, которая вынашивает авторитарные империалистические амбиции", – пояснила она.

Президент также подчеркнула, что при действующих исторических условиях ЕС должен решиться на быстрое расширение: "Скорость и единство – это больше чем стратегический выбор. Это теперь вопрос выживания и европейской стабильности. Новая волна расширения ЕС будет инвестицией в безопасность континента".

Отвечая на вопрос Европейской правды, Санду подчеркнула, что не должно быть других предпосылок для начала переговоров, чем те, которые Брюссель определил в 2022 году.

"Нам сказали – в том числе участники (Европейского) совета – что в случае, если мы выполняем эти обязательства, то будет следующий шаг. А следующий шаг – это начало переговоров. Мы считаем, что обе наши страны выполнили действительно хорошую работу, и это подтверждено отчетом Еврокомиссии", – пояснила она. "Если надо – мы готовы (приехать в Брюссель и) доказать, что мы выполнили то, что обязывались", – добавила она.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский публично попросил ЕС не подыгрывать Путину в решении по Украине. Эти заявления прозвучали после того, как премьер Венгрии Орбан публично пообещал блокировать положительное для Киева решение.

В то же время президент Европейского совета Шарль Мишель обещает сделать все возможное, чтобы достичь единодушия в поддержку Украины в декабре.