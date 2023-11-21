Хорватія оголосила відповідь на вислання свого дипломата із Сербії

Міністерство закордонних справ Хорватії у вівторок оголосило персоною нон грата Петра Новаковича, старшого радника посольства Сербії в Загребі, у відповідь на аналогічне рішення сербської сторони.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в заяві хорватського МЗС.

Зовнішньополітичне відомство Хорватії не уточнило, чому висилає Новаковича з країни, але це сталось наступного дня після того, як МЗС Сербії оголосило персоною нон грата Хрвоя Шнайдера, першого секретаря хорватського посольства в Белграді.

Сербські ЗМІ стверджували, що існують докази роботи Шнайдера на хорватські спецслужби й вербування агентів у Белграді.

Хорватський міністр закордонних справ Гордан Грлич Радман заявив, що Белград офіційно не повідомляв Загреб про підстави вислання Новаковича, а дії хорватської сторони повністю відповідають Віденській конвенції про дипломатичні зносини.

"Чи ми мали спитати в них (Сербії. – Ред.), кого вони висилатимуть? Нами не керували дипломатичний статус чи ім’я", – цитує Радмана портал Dnevnik.hr.

Між Хорватією та Сербією існують давні політичні й історичні протиріччя.

Приміром, нещодавно у Хорватії аеропорт Дубровника назвали на честь середньовічного вченого Руджера Бошковича, що викликало обурення у сербів, які вважають науковця представником свого народу.