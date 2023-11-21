Хорватия объявила ответ на высылку своего дипломата из Сербии

Министерство иностранных дел Хорватии во вторник объявило персоной нон грата Петра Новаковича, старшего советника посольства Сербии в Загребе, в ответ на аналогичное решение сербской стороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении хорватского МИД.

Внешнеполитическое ведомство Хорватии не уточнило, почему высылает Новаковича из страны, но это произошло на следующий день после того, как МИД Сербии объявил персоной нон грата Хрвоя Шнайдера, первого секретаря хорватского посольства в Белграде.

Сербские СМИ утверждали, что существуют доказательства работы Шнайдера на хорватские спецслужбы и вербовки агентов в Белграде.

Хорватский министр иностранных дел Гордан Грлич Радман заявил, что Белград официально не уведомлял Загреб об основаниях высылки Новаковича, а действия хорватской стороны полностью соответствуют Венской конвенции о дипломатических сношениях.

"Должны ли мы были спросить у них (Сербии. – Ред.), кого они будут высылать? Нами не руководили дипломатический статус или имя", – цитирует Радмана портал Dnevnik.hr.

Между Хорватией и Сербией существуют давние политические и исторические противоречия.

К примеру, недавно в Хорватии аэропорт Дубровника назвали в честь средневекового ученого Руджера Бошковича, что вызвало возмущение у сербов, которые считают ученого представителем своего народа.