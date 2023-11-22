Туск не підтримує реформу договорів ЄС, що змінила б принцип ухвалення рішень

Лідер польської опозиції Дональд Туск, чия партія, ймовірно, повернеться до влади в Польщі після восьми років перебування в опозиції, виступає проти зміни договорів ЄС, так само як і консервативний правлячий табір Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Euractiv.

У середу Європейський парламент голосуватиме за доповідь про запропоновані зміни до договорів ЄС, які включають суперечливу для Польщі пропозицію скасувати принцип одностайності у голосуванні з ключових питань – тобто позбавити держави права накладати вето на окремі рішення.

Всі євродепутати "Громадянської коаліції", сформованої довкола партії Туска, голосуватимуть проти звіту.

"Ті депутати, які співпрацюють зі мною, проголосують проти", – оголосив Туск, визнавши, що індивідуальні відхилення завжди можуть статися, і він не може гарантувати дисципліну голосування.

За його словами, ця позиція не означає скептицизм щодо прогресу європейської інтеграції, а радше сумніви щодо деяких пропозицій, які містяться у звіті, та темпів змін.

"Європа потребує ремонту в багатьох аспектах", – сказав Туск, який раніше очолював Європейську Раду. Проте він попередив, що "найдурніший метод" досягти цього – впасти в наївний "євроентузіазм", який став однією з причин Brexit.

"Безумовно, проєкт, підготовлений Європейським парламентом… не відповідає тому, що, на мою думку, відображає дух часу і реальні потреби ЄС", – пояснив Туск.

"Ніколи раніше ми не потребували сильнішого і більш дієздатного Європейського Союзу перед обличчям загроз, перед обличчям війни, яка перебуває поруч з нами. Але документ, який буде проголосований, замість того, щоб задовольнити цю потребу, послаблює європейську спільноту", – заявив депутат Європарламенту від "Громадянської платформи" Анджей Галіцький.

Досі рішучу опозицію будь-яким змінам договорів ЄС висловлювала партія "Право і справедливість". Проте, оскільки партія втратила парламентську більшість після загальних виборів минулого місяця, вона, ймовірно, поступиться владою табору, очолюваному Туском.

Сильні результати опозиційного блоку на виборах у Польщі, які зробили його фаворитом у формуванні нового уряду, зустріли в Брюсселі з надією на більш проєвропейську позицію з багатьох ключових питань, щодо яких нинішній уряд на чолі з "ПіС" вирішив не загравати з Брюсселем.

Але, як повідомляв Euractiv минулого місяця, Польща під владою Туска може не бути "раєм, на який сподівається ЄС". Пропозиція щодо реформування договорів ЄС є лише одним з питань, де "ПіС" і Туск мають більш-менш схожі погляди.

Як відомо, донедавна у Євросоюзі домінувала думка, що вступ нових членів – у тому числі України – має відбутися після того, як Євросоюз проведе складну внутрішню реформу, що змінить систему ухвалення рішень.

Однак останнім часом у ЄС почали поволі схилятись до того, що розширення повинне відбутися без глибокої реформи.

Зокрема, у Єврокомісії заявили, що Євросоюз може прийняти нових країн-членів і з теперішніми договорами й правилами.

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