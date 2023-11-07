Кулеба: Україна вивела ЄС з "коми розширення", знову впасти у неї - стратегічна помилка

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Україна стала головним поштовхом до того, щоби Євросоюз серйозно почав готуватися до нового розширення, та що відмова від нього була би стратегічною помилкою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ в Брюсселі.

Дмитро Кулеба нагадав, що звіт Єврокомісії щодо розширення, який опублікують 8 листопада і висловлять у ньому оцінку прогресу України у "кандидатських" реформах, стосується не лише України, а усіх країн на шляху до вступу у ЄС.

"Безумовно, Україна є рушійною силою. І я відверто сьогодні на зустрічах казав, що Україна вивела ЄС з "коми розширення". Десь більше 10 років Євросоюз "перебував у комі" і відмовлявся розширюватися. Зараз настрої абсолютно змінилися. Завдяки нам країни Західних Балкан отримали шанс рухатися до членства, Молдова отримала шанс. Тому зараз для ЄС, скажімо так, припуститися стратегічної помилки у питанні розширення – це означатиме знову впасти в кому. А вони собі цього просто вже не можуть дозволити", – заявив Кулеба.

За його словами, це питання відверто обговорювали з членами Єврокомісії і єврокомісари поділяють таку думку.

"ЄС не може собі дозволити втратити цей історичний момент – розширити свої межі, спільний ринок і розширити свій вплив на континенті, вплив своїх цінностей і принципів", – додав міністр закордонних справ України.

Нагадаємо, ЗМІ стало відомо, що Єврокомісія вважає повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Інші три критерії супроводжуються рекомендаціями від Єврокомісії щодо подальшого виконання.

За даними Bloomberg, Єврокомісія, ймовірно, рекомендує державам-членам розпочати офіційні переговори з Україною після виконання всіх 7 критеріїв, пов'язаних з наданням кандидатського статусу.

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина попередила, що формулювання щодо прогресу України у звіті Єврокомісії будуть "стриманими", але фінальне рішення лідерів щодо відкриття переговорів ще попереду.

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