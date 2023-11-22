Туск не поддерживает реформу договоров ЕС, которая изменила бы принцип принятия решений

Лидер польской оппозиции Дональд Туск, чья партия, вероятно, вернется к власти в Польше после восьми лет пребывания в оппозиции, выступает против изменения договоров ЕС, так же как и консервативный правящий лагерь Польши.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.

В среду Европейский парламент будет голосовать за доклад о предложенных изменениях в договоры ЕС, которые включают противоречивое для Польши предложение отменить принцип единодушия в голосовании по ключевым вопросам – то есть лишить государства права накладывать вето на отдельные решения.

Все евродепутаты "Гражданской коалиции", сформированной вокруг партии Туска, будут голосовать против отчета.

"Те депутаты, которые сотрудничают со мной, проголосуют против", – объявил Туск, признав, что индивидуальные отклонения всегда могут произойти, и он не может гарантировать дисциплину голосования.

По его словам, эта позиция не означает скептицизм относительно прогресса европейской интеграции, а скорее сомнения относительно некоторых предложений, содержащихся в отчете, и темпов изменений.

"Европа нуждается в ремонте во многих аспектах", – сказал Туск, ранее возглавлявший Европейский Совет. Однако он предупредил, что "самый глупый метод" достичь этого – впасть в наивный "евроэнтузиазм", который стал одной из причин Brexit.

"Безусловно, проект, подготовленный Европейским парламентом... не соответствует тому, что, по моему мнению, отражает дух времени и реальные потребности ЕС", – пояснил Туск.

"Никогда раньше мы не нуждались в более сильном и более дееспособном Европейском Союзе перед лицом угроз, перед лицом войны, которая находится рядом с нами. Но документ, который будет проголосован, вместо того, чтобы удовлетворить эту потребность, ослабляет европейское сообщество", – заявил депутат Европарламента от "Гражданской платформы" Анджей Галицкий.

До сих пор решительную оппозицию любым изменениям договоров ЕС выражала партия "Право и справедливость". Однако, поскольку партия потеряла парламентское большинство после всеобщих выборов в прошлом месяце, она, вероятно, уступит власть лагерю, возглавляемому Туском.

Сильные результаты оппозиционного блока на выборах в Польше, которые сделали его фаворитом в формировании нового правительства, встретили в Брюсселе с надеждой на более проевропейскую позицию по многим ключевым вопросам, по которым нынешнее правительство во главе с "ПиС" решило не заигрывать с Брюсселем.

Но, как сообщал Euractiv в прошлом месяце, Польша под властью Туска может не быть "раем, на который надеется ЕС". Предложение по реформированию договоров ЕС является лишь одним из вопросов, где "ПиС" и Туск имеют более-менее схожие взгляды.

Как известно, до недавнего времени в Евросоюзе доминировало мнение, что вступление новых членов – в том числе Украины – должно произойти после того, как Евросоюз проведет сложную внутреннюю реформу, которая изменит систему принятия решений.

Однако в последнее время в ЕС начали медленно склоняться к тому, что расширение должно состояться без глубокой реформы.

В частности, в Еврокомиссии заявили, что Евросоюз может принять новых стран-членов и с нынешними договорами и правилами.

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