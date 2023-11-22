Латвія почала неофіційні консультації щодо висунення глави МЗС на посаду генсека НАТО

Латвія розпочала неофіційні консультації на міждержавному рівні щодо можливого висування міністра закордонних справ Кріш'яніса Каріньша на посаду генерального секретаря НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це телеканалу TV3 повідомила латвійська прем'єрка Евіка Сіліня, інформує Delfi.

За її словами, неофіційні переговори почалися на рівні послів країн-членів Альянсу, яким Латвія сказала про те, що має кандидата на посаду генсека.

"Ми шукатимемо підтримку та дивитимемося – якщо в нас будуть можливості та ясний процес, ми ухвалимо офіційне рішення про висунення кандидата", – заявила Сіліня.

Прем'єрка висловила переконання, що Латвія може офіційно висунути кандидата на посаду генсека НАТО, оскільки Рига "має сильного кандидата", і дотепер представник нових країн-членів Альянсу ще не очолював Північноатлантичний блок.

Сіліня також зазначила, що у Каріньша хороший досвід управління державою, є досвід роботи в Європарламенті та розуміння міжнародних процесів.

Нещодавно міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш висловив зацікавленість у посаді генерального секретаря НАТО.

Втім, ЗМІ повідомляли, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте став головним претендентом на посаду генсека НАТО, коли Єнс Столтенберг піде у відставку наступного року.

Також у посаді генсека Північноатлантичного альянсу зацікавлена прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Детально про це – у відеоблозі та статті "ЄвроПравди" Все про "конкурс" в Альянсі та його ймовірного переможця.