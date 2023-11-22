Латвия начала неофициальные консультации по выдвижению главы МИД на должность генсека НАТО

Латвия начала неофициальные консультации на межгосударственном уровне относительно возможного выдвижения министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша на должность генерального секретаря НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом телеканалу TV3 сообщила премьер Латвии Эвика Силиня, информирует Delfi.

По ее словам, неофициальные переговоры начались на уровне послов стран-членов Альянса, которым Латвия сказала о том, что имеет кандидата на должность генсека.

"Мы будем искать поддержку и смотреть – если у нас будут возможности и ясный процесс, мы примем официальное решение о выдвижении кандидата", – заявила Силиня.

Премьер выразила убеждение, что Латвия может официально выдвинуть кандидата на пост генсека НАТО, поскольку Рига "имеет сильного кандидата", и до сих пор представитель новых стран-членов Альянса еще не возглавлял Североатлантический блок.

Силиня также отметила, что у Кариньша хороший опыт управления государством, есть опыт работы в Европарламенте и понимание международных процессов.

Недавно министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш выразил заинтересованность в должности генерального секретаря НАТО.

Впрочем, СМИ сообщали, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал главным претендентом на должность генсека НАТО, когда Йенс Столтенберг уйдет в отставку в следующем году.

Также в должности генсека Североатлантического альянса заинтересована премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Подробно об этом – в видеоблоге и статье "ЕвроПравды" Все о "конкурсе" в Альянсе и его вероятном победителе.