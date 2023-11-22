Україна хоче отримати від США радари для відстеження балістичних ракет і дронів

Київ хоче отримати від США радари малого радіуса дії на зимовий період в очікуванні складного сезону російських ракетних ударів по цивільних об'єктах і енергетичній інфраструктурі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Зокрема, Київ зацікавлений у радарах малого радіуса дії Sentinel, які призначені для відстеження балістичних ракет, безпілотників, що повільно рухаються, літаків і вертольотів, повідомило джерело, знайоме з американсько-українськими переговорами.

Радар Sentinel Фото: www.lockheedmartin.com

Цей запит є критично важливим для переживання зими, стверджує українська сторона.

Нові радари забезпечать більше покриття для частин країни, які потерпають від щоденних російських ударів, і можуть бути використані для захисту заводів, на яких українці мають намір виробляти власну зброю, а не імпортувати її, щойно вони заручаться допомогою західних оборонних фірм.

Нагадаємо, 20 листопада Київ відвідав глава Пентагону Ллойд Остін. Він оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 100 мільйонів доларів, куди увійшли артилерійські снаряди і додаткова система HIMARS.

Остін запевнив, що його відомство продовжить працювати для ухвалення додаткового фінансування оборонних та інших потреб Києва у Конгресі США.