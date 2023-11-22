Украина хочет получить от США радары для отслеживания баллистических ракет и дронов

Украина хочет получить от США радары малого радиуса действия на зимний период в ожидании сложного сезона российских ракетных ударов по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

В частности, Киев заинтересован в радарах малого радиуса действия Sentinel, которые предназначены для отслеживания баллистических ракет, медленно движущихся беспилотников, самолетов и вертолетов, сообщил источник, знакомый с американско-украинскими переговорами.

Радар Sentinel Фото: www.lockheedmartin.com

Этот запрос критически важен для прохождения зимы, утверждает украинская сторона.

Новые радары обеспечат больше покрытия для частей страны, которые страдают от ежедневных российских ударов, и могут быть использованы для защиты заводов, на которых украинцы намерены производить собственное оружие, а не импортировать его, как только они заручатся помощью западных оборонных фирм.

Напомним, 20 ноября Киев посетил глава Пентагона Ллойд Остин. Он объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 100 миллионов долларов, куда вошли артиллерийские снаряды и дополнительная система HIMARS.

Остин заверил, что его ведомство продолжит работать для принятия дополнительного финансирования оборонных и других потребностей Киева в Конгрессе США.