У Молдові невідомі намагалися вивезти деталі для радянської бронетехніки до Туреччини

В аеропорту столиці Молдови Кишинева затримали п'ятьох осіб, які намагалися вивезти в турецький Стамбул деталі для радянської бронетехніки.

Про це повідомляє Newsmaker із посиланням на прокуратуру з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ, пише "Європейська правда".

За даними прокуратури, митники виявили деталі для бронетехніки радянського зразка в багажі п'ятьох пасажирів віком від 30 до 57 років.

Правоохоронці вилучили деталі та порушили кримінальну справу. Розслідуванням займається прокуратура з боротьби з організованою злочинністю.

Раніше повідомляли, що до кінця року Молдова отримає сучасні системи контролю за повітряним простором, а з 2024 року Національна армія країни отримає і ракети для протиповітряної оборони.

Перед цим Молдова отримала останні з 19 бронетранспортерів Piranha IIIH, які Молдові виділила Німеччина.

У 2023 році оборонні витрати Молдови, як повідомлялось, зросли на майже 70%, кошти вирішили спрямувати у тому числі на купівлю системи протиповітряної оборони.