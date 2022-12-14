Молдова збільшить оборонний бюджет на майже 70%, кошти підуть на ППО

У 2023 році оборонні витрати Молдови, згідно з проєктом бюджету, зростуть на 650 мільйонів леїв, або приблизно 68,2% – кошти будуть спрямовані на купівлю системи протиповітряної оборони.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це на форумі євроінтеграції Молдови заявив міністр оборони країни Анатолій Носатий.

"Ця сума піде на критичні галузі, які визначили в контексті перегляду документів стратегічного планування у військовій галузі. Інвестиції зосередяться на забезпеченні безпеки, зокрема повітряної оборони", – сказав міністр.

Він уточнив, що з урахуванням наявних сьогодні пропозицій – поки що йдеться лише про радар протиракетної оборони – Молдова зможе купити таку систему лише через рік-півтора.

"Поки ми не прояснимо своє майбутнє: чи залишиться Молдова нейтральною державою, чи громадяни захочуть піти іншим шляхом, і поки ми дотримуємося нейтралітету, потрібно дбати про сектор нашої оборони", – сказав Носатий.

При цьому глава молдовського Міноборони зазначив, що нормальний бюджет військової галузі має становити 1-2%, навіть у таких країнах, як Молдова. Зараз бюджет відомства становить 1 млрд 56 млн леїв, або 0,38% від ВВП.

Цьогоріч бюджет міністерства оборони Молдови вже було збільшено на 14,5 мільйона леїв, понад половина коштів пішла на витрати на персонал.

Про необхідність оснащення Молдови системою протиповітряної оборони заговорили на тлі двох випадків падіння ракет на молдовській території, що сталося під час масованого ракетного обстрілу Росією української інфраструктури.