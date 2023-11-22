В Молдове неизвестные пытались вывезти детали для советской бронетехники в Турцию

В аэропорту столицы Молдовы Кишинева задержали пять человек, которые пытались вывезти в турецкий Стамбул детали для советской бронетехники.

Об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам, пишет "Европейская правда".

По данным прокуратуры, таможенники обнаружили детали для бронетехники советского образца в багаже пяти пассажиров в возрасте от 30 до 57 лет.

Правоохранители изъяли детали и возбудили уголовное дело. Расследованием занимается прокуратура по борьбе с организованной преступностью.

Ранее сообщалось, что до конца года Молдова получит современные системы контроля за воздушным пространством, а с 2024 года Национальная армия страны получит и ракеты для противовоздушной обороны.

Перед этим Молдова получила последние из 19 бронетранспортеров Piranha IIIH, которые Молдове выделила Германия.

В 2023 году оборонные расходы Молдовы, как сообщалось, выросли почти на 70%, средства решили направить в том числе на покупку системы противовоздушной обороны.