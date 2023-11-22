Прем'єрка Латвії підтримала будівництво в країні заводу з виробництва боєприпасів

Прем'єрка Латвії Евіка Сіліня підтримала створення в країні заводу з виробництва артилерійських боєприпасів спільно з європейськими партнерами.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила телеканалу TV3, повідомляє Delfi.

Глава уряду висловила задоволення готовністю Риги розпочати такий проєкт, оскільки наявні потужності в Європі не відповідають потребам. Вона додала, що найближчим часом безпекова ситуація не обіцяє покращитися, а отже попит на таку продукцію не знизиться.

За її словами, Латвія планує брати участь у проєкті разом із французькими, італійськими, фінськими та норвезькими державними компаніями.

"Якщо вдасться розпочати спільний проєкт, це забезпечить Латвії доступ до міжнародних ланцюжків поставок військової продукції та збут продукції", – додала Сіліня.

Прем'єрка пояснила, що на початку проєкту держава виділяє невеликі інвестиції, і в разі невдачі європейського проєкту, Рига розгляне інші можливості розвитку військової промисловості.

Вона наголосила, що держава братиме участь у проєкті тільки в тому разі, якщо це дасть їй змогу задовольнити свої потреби в безпеці, а також отримати знання від партнерів.

Напередодні латвійський уряд ухвалив рішення заснувати державну оборонну корпорацію – SIA Valsts aizsardzības korporācija (VAK) для координації виробництва продукції військового призначення.

Планується, що одним із перших проєктів VAK буде створення заводу з виробництва модульних вибухових блоків для боєприпасів калібру 155 мм.

Оцінюється, що будівництво заводу може обійтися в сумі близько 30 млн євро, а загальна вартість спільного проєкту з фінсько-норвезькою компанією Nammo і французько-італійською Nexter складе близько 100 млн євро. Латвія має намір подати проєкт заводу на співфінансування ЄС, яке може скласти до 45% загальних витрат.

Раніше латвійський президент Едгарс Рінкевичс закликав ЄС купувати снаряди для України за своїми межами, оскільки сам Євросоюз не встигає надати артилерійські боєприпаси згідно з графіком до березня.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба перед цим заявив, що ЄС не встигає виконати свій план із постачання 1 млн артснарядів в Україну до березня 2024 року через стан оборонного виробництва й бюрократичні перепони.

В Єврокомісії вважають, що ЄС до весни може вийти на виробництво понад 1 млн боєприпасів за рік, і виконання обіцянки про "мільйон снарядів для України" можливе, якщо країни Євросоюзу докладуть зусиль для цього.