Премьер Латвии поддержала строительство в стране завода по производству боеприпасов

Премьер Латвии Эвика Силиня поддержала создание в стране завода по производству артиллерийских боеприпасов совместно с европейскими партнерами.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила телеканалу TV3, сообщает Delfi.

Глава правительства выразила удовлетворение готовностью Риги начать такой проект, поскольку имеющиеся мощности в Европе не соответствуют потребностям. Она добавила, что в ближайшее время ситуация с безопасностью не обещает улучшиться, а значит спрос на такую продукцию не снизится.

По ее словам, Латвия планирует участвовать в проекте вместе с французскими, итальянскими, финскими и норвежскими государственными компаниями.

"Если удастся начать совместный проект, это обеспечит Латвии доступ к международным цепочкам поставок военной продукции и сбыт продукции", – добавила Силиня.

Премьер пояснила, что в начале проекта государство выделяет небольшие инвестиции, и в случае неудачи европейского проекта, Рига рассмотрит другие возможности развития военной промышленности.

Она подчеркнула, что государство будет участвовать в проекте только в том случае, если это позволит ему удовлетворить свои потребности в безопасности, а также получить знания от партнеров.

Накануне латвийское правительство приняло решение учредить государственную оборонную корпорацию – SIA Valsts aizsardzības korporācija (VAK) для координации производства продукции военного назначения.

Планируется, что одним из первых проектов VAK будет создание завода по производству модульных взрывных блоков для боеприпасов калибра 155 мм.

Оценивается, что строительство завода может обойтись в сумме около 30 млн евро, а общая стоимость совместного проекта с финско-норвежской компанией Nammo и французско-итальянской Nexter составит около 100 млн евро. Латвия намерена подать проект завода на софинансирование ЕС, которое может составить до 45% общих расходов.

Ранее латвийский президент Эдгарс Ринкевичс призвал ЕС покупать снаряды для Украины за своими пределами, поскольку сам Евросоюз не успевает предоставить артиллерийские боеприпасы согласно графику до марта.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что ЕС не успевает выполнить свой план по поставке 1 млн артснарядов в Украину до марта 2024 года из-за состояния оборонного производства и бюрократических преград.

А в Еврокомиссии считают, что ЕС к весне может выйти на производство более 1 млн боеприпасов в год, и выполнение обещания о "миллионе снарядов для Украины" возможно, если страны Евросоюза приложат усилия для этого.