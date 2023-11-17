Президент Латвії вважає, що ЄС повинен знайти снаряди для України за кордоном

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав ЄС купувати снаряди для України за своїми межами, оскільки сам Євросоюз не встигає надати артилерійські боєприпаси згідно з графіком до березня.

Про це він сказав у інтерв'ю Politico, пише "Європейська правда".

"Ми вже давно виступаємо за те, що якщо не вистачає боєприпасів або не вистачає обладнання в ЄС, то давайте купимо їх деінде і передамо Україні", – сказав Рінкевичс.

"Зараз важливо, щоб Україна продовжувала воювати, і щоб Україна отримувала те, що їй потрібно", додав він.

Питання про те, чи всі боєприпаси, які ЄС хоче передати Києву, повинні виробляти компанії в Євросоюзі і в Норвегії, було суперечливим від самого початку ініціативи про один мільйон снарядів. Франція, яка має найбільший оборонний сектор у ЄС, наполягала на суворих обмеженнях щодо можливого залучення боєприпасів з-за меж ЄС.

Інші країни, в тому числі Швеція і країни Балтії, були більш відкриті до купівлі снарядів за межами Європи.

"Нашим головним викликом зараз є не так витрати на оборону, які ми збільшуємо, як те, де знайти обладнання для поповнення своїх запасів, для переозброєння своїх збройних сил", – сказав Рінкевичс, додавши, що слід брати до уваги те, що війна в Україні триватиме довше, ніж можна було передбачити півтора року тому.

Президент Латвії також висловив занепокоєння, що проблеми в ЄС можуть вплинути на США, де допомога Україні також зіштовхується з політичними труднощами.

"Коли я розмовляю з американцями, мене трохи турбує те, що вони живуть під враженням, ніби Європа дає недостатньо, хоча насправді ми витрачаємо на Україну, якщо об'єднати і військові, і всілякі програми, більше, ніж Сполучені Штати, – сказав Рінкевичс.

"І саме тому я думаю, що якщо вони знову почують, що Європа не здатна виробляти достатньо боєприпасів або надавати достатню фінансову підтримку, то це матиме певний негативний вплив і на дебати в Сполучених Штатах, тому що з'явиться аргумент: "Послухайте, хлопці, якщо Європа робить недостатньо або якщо їй байдуже, то і нам повинно бути байдуже", – додав латвійський президент.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба раніше заявив, що ЄС не встигає виконати свій план із постачання 1 млн артснарядів в Україну до березня 2024 року через стан оборонного виробництва й бюрократичні перепони.

Це також визнав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

А в Єврокомісії вважають, що ЄС до весни може вийти на виробництво понад 1 млн боєприпасів за рік, і виконання обіцянки про "мільйон снарядів для України" можливе, якщо країни Євросоюзу докладуть зусиль для цього.