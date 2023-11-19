Голова Сейму Латвії: Потрібно забезпечити поразку РФ на полі бою

Спікер Сейму Латвії Дайга Мієріня назвала російську агресію глобальною загрозою, відповідь на яку також має бути глобальною.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила на урочистому засіданні парламенту з нагоди 105-ї річниці проголошення Латвійської Республіки, повідомляє Delfi.

За її словами, Латвія щодня відчуває на своїх кордонах гібридну загрозу з боку Білорусі, яка підтримує російську агресію.

"Ми маємо підтримувати максимальне посилення спроможностей України, щоб забезпечити поразку Росії на полі бою та якнайшвидше відновлення суверенітету і територіальної цілісності України", – зазначила Мієріня.

Спікер Сейму Латвії наголосила, що необхідно сприяти зміцненню НАТО, а отже, і безпеки Латвії, завершивши створення єдиного та вільного європейського простору, до якого входить й Україна.

"Наша відповідь на російську агресію і надалі буде потужною й рішучою. Ми не повинні допускати сумнівів, забобонів, упереджень та втоми", – переконана Мієріня.

Напередодні латвійський президент Едгарс Рінкевичс згадав капрала Віталія Смирнова, який нещодавно загинув, борючись за свободу України.

Раніше Рінкевичс закликав ЄС купувати снаряди для України за своїми межами, оскільки сам Євросоюз не встигає надати артилерійські боєприпаси згідно з графіком до березня.

Перед цим президент Латвії заявив, що Росія планує тривалу війну в Україні, і "важливо боротися за міжнародний мир і мир в Європі, тому що якщо ми зупинимо Росію в Україні, то Росія не зможе кинути виклик іншим країнам".