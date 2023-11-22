В Угорщині фіксують черги з українських вантажівок на тлі блокади кордону в Польщі і Словаччині

На головному прикордонному переході Угорщини з Україною в середу утворилися довгі черги, повідомляє митна служба, оскільки перевізники змінили маршрути з польських і словацьких пунктів пропуску, які блокують місцеві далекобійники.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Вантажівки на польсько-українському переході стоять у багатокілометрових чергах, оскільки польські далекобійники заблокували дороги до трьох прикордонних переходів на знак протесту, який триває вже другий тиждень.

У Словаччині у вівторок також було заблоковано головний пункт перетину кордону з Україною, хоча профспілка автоперевізників країни назвала це акцією окремої особи. Група все ще попереджає, що може приєднатися до польських далекобійників на знак протесту.

Наслідки довгих черг на кордоні вразили Угорщину в середу, коли на головному прикордонному переході Захонь вишикувалися довжелезні черги вантажівок, які очікують на в'їзд в Україну.

Влада активізувала зусилля, щоб пропустити збільшений трафік через свій кордон, повідомило Угорське податкове і митне управління, але "пропускна здатність мосту через Тису і пункту перетину кордону серйозно обмежує їхні можливості".

Словацький новинний сайт Dennik N повідомив, що блокування на словацько-українському переході, яке почалося близько полудня у вівторок, закінчилося незадовго до опівночі, хоча черги там залишилися.

Польські далекобійники також почнуть блокувати перехід Медика разом з фермерами в четвер, повідомив організатор протесту.

Детальніше про ситуацію на кордоні читайте у матеріалі "Дії польського уряду викликають багато питань. Можливо, кордон розблокує нова влада"