Спілка перевізників Словаччини відхрестилась від блокади кордону, рух вантажівок відновлено

Рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке" на кордоні зі Словаччиною, який напередодні почали блокувати на словацькій стоороні, тимчасово розблоковано.

Про це повідомили у ДПСУ в середу вранці, пише "Європейська правда".

"Станом на ранок на території Словаччини перед пунктом пропуску "Вишнє-Нємецке" в напрямку України перебуває близько 350 вантажних транспортних засобів. Пропуск легкового автомобільного транспорту та автобусів на в’їзд і виїзд в пункті пропуску продовжує здійснюватися в штатному режимі", – зазначили прикордонники.

Пресслужба Закарпатської митниці проінформувала, що опівночі, з 21 по 22 листопада, словацька поліція розблокувала кордон та звільнила проїзд для вантажних транспортних засобів до міжнародного пункту пропуску "Ужгород-Вишнє Нємецьке".

Перетин кордону був заблокований у вівторок вдень транспортним засобом, позначеним банерами з логотипом Спілки перевізників Словаччини (UNAS). Однак UNAS від блокади дистанціювалася і стверджувала, що це – діяльність окремої особи.

Голова UNAS Станіслав Скала заявив TASR, що вони введуть можливу блокаду на території Словаччини, якщо не буде досягнуто згоди, а польські перевізники продовжать протести.

Однак спочатку, сказав Скала, спілка хоче дочекатися результату переговорів між польськими протестувальниками, Європейською комісією і представниками українського та польського урядів.

У вівторок у ДПСУ повідомили, що акцію протесту ініціювала і проводить Спілка перевізників Словаччини. Про терміни блокування не повідомляли.

Минулого тижня представник UNAS на годину заблокували пункт перетину кордону з Україною "Вишнє Нємецьке" зі словацького боку, висловивши солідарність із польськими мітингарями.

Вони вимагають від Брюсселя відновити дозволи для українських перевізників.