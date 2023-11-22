В Венгрии фиксируют очереди из украинских грузовиков на фоне блокады границы в Польше и Словакии

На главном пограничном переходе Венгрии с Украиной в среду образовались длинные очереди, сообщает таможенная служба, поскольку перевозчики изменили маршруты с польских и словацких пунктов пропуска, которые блокируют местные дальнобойщики.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Грузовики на польско-украинском переходе стоят в многокилометровых очередях, поскольку польские дальнобойщики заблокировали дороги к трем пограничным переходам в знак протеста, который длится уже вторую неделю.

В Словакии во вторник также был заблокирован главный пункт пересечения границы с Украиной, хотя профсоюз автоперевозчиков страны назвал это акцией отдельного лица. Группа все еще предупреждает, что может присоединиться к польским дальнобойщикам в знак протеста.

Последствия длинных очередей на границе поразили Венгрию в среду, когда на главном пограничном переходе Захонь выстроились длинные очереди грузовиков, ожидающих въезда в Украину.

Власти активизировали усилия, чтобы пропустить возросший трафик через свою границу, сообщило Венгерское налоговое и таможенное управление, но "пропускная способность моста через Тису и пункта пересечения границы серьезно ограничивает их возможности".

Словацкий новостной сайт Dennik N сообщил, что блокирование на словацко-украинском переходе, которое началось около полудня во вторник, закончилось незадолго до полуночи, хотя очереди там остались.

Польские дальнобойщики также начнут блокировать переход Медыка вместе с фермерами в четверг, сообщил организатор протеста.

Подробнее о ситуации на границе читайте в материале "Действия польского правительства вызывают много вопросов. Возможно, границу разблокирует новая власть".