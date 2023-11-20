Польські фермери приєднаються до протесту перевізників на кордоні з Україною

Страйк польських далекобійників на кордоні з Україною загрожує поширитися на групу фермерів, які планують приєднатися до протесту на ще одному пункті пропуску.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Близько 100 фермерів з асоціації "Зраджене село" планують провести триденну акцію протесту на пункті пропуску "Медика" в четвер, повідомив агентству Лукаш Мартин, один з її організаторів.

"Фермери були першою групою, яка постраждала. Тепер постраждали транспортні компанії, питання в тому, хто буде наступним", – сказав він.

Члени Міжнародного союзу автомобільного транспорту, галузевої групи, з Угорщини, Польщі, Словаччини, Чехії та Литви звернулися в листі до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн з проханням переглянути угоду, яка дозволяє лібералізацію руху з Україною, термін дії якої закінчується в червні 2024 року.

У четвер Єврокомісія заявила, що будь-яке повторне введення дозволів або квот на автомобільні перевезення з України є юридично неможливим, оскільки це порушило б чинну угоду між ЄС і Києвом.

ЄС дозволив українським перевізникам перевозити товари без отримання дозволів, щоб полегшити і прискорити потік вантажів під час війни.

Заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач заявив у понеділок у Facebook після відвідування пунктів пропуску "Рава-Руська" та "Краковець", що на обох переходах було не більше 15 протестувальників, які фактично утримували кордон у заручниках.

"Очевидно, що запевнення щодо безперешкодного пропуску гуманітарної допомоги та небезпечних вантажів не виконуються. Ми бачили численні випадки, коли в чергах стоять цистерни з пальним і гуманітарна допомога. Ми передали цю інформацію польським колегам і чекаємо на відповідь", – заявив Деркач.

Польські перевізники з 6 листопада продовжують блокувати інші три прикордонні переходи з Україною – "Ягодин – Дорогуськ", "Краківець – Корчова", "Рава-Руська – Гребенне".

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури напередодні спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило штаб допомоги, щоб забезпечити заблокованих українських водіїв їжею, питною водою, медикаментами та пальним.