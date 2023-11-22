Парламент Болгарії остаточно схвалив передання Україні 100 БТР

Національні збори Болгарії в середу ратифікували міжурядову угоду між Софією та Києвом, яка регламентує передання Україні 100 списаних бронетранспортерів болгарського Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Nova.bg.

Болгарські депутати своїм рішенням ратифікували угоди між МВС Болгарії та Міністерством оборони України про "безоплатне надання бронетанкової транспортної техніки".

Рішення підтримали 152 депутати з коаліційних партій – ГЕРБ-СДС, "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія", а також "Руху за права і свободи" й партії "Є такий народ". Проти були соціалісти й представники проросійської партії "Відродження".

Угода була укладена ще в липні цього року, в серпні її підписали у Софії, а 13 листопада – в Україні. Оскільки вона стосується військово-технічного співробітництва, її повинен був додатково ратифікувати парламент Болгарії.

Водночас підписання угоди відбулось із застереженням, що ще до ратифікації вона почала застосовуватись у тимчасовому порядку. Тому раніше у Болгарії казали, що передання БТР Україні почнеться у вересні-жовтні.

Як повідомлялось раніше, БТР перебували на складі Міністерства внутрішніх справ Болгарії з 1980-х років. Це перший випадок, коли болгарська сторона передає броньовану техніку Києву напряму, а не через посередників, як вона робила до цього.