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Болгарія розпочне передачу Україні бронетехніки восени

Вівторок, 22 серпня 2023, 09:45

Болгарія почне передавати Україні близько 100 одиниць броньованих транспортних засобів радянського зразка наприкінці вересня – на початку жовтня.

Про це, як пише "Європейська правда", під час спільного брифінгу з українським колегою Олексієм Резніковим в Одесі повідомив міністр оборони Болгарії Теодор Тагарев, інформує "Радіо Свобода".

Міністр оборони висловив переконання, що "це буде одним із пріоритетних завдань", як тільки парламент Болгарії повернеться до засідань у вересні.

"І до кінця вересня, на початок жовтня, ми будемо вже мати ратифікацію цієї угоди. І я думаю, що тоді зможе початися передача (бронетехніки)", – цитує Тагарева Укрінформ.

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За словами міністра, через те, що бронетехніка перебуває на складах МВС Болгарії, процес їхньої передачі уповільнюється, тому відомство має підписати угоду з Міноборони України та передати її на ратифікацію в парламент, щоб почалося постачання.

Під час зустрічу Резніков і Тагарев також обговорили можливу двосторонню військову співпрацю: посилення систем ППО, можливість навчання ЗСУ в Болгарії та реабілітацію українських бійців Софією.

Раніше уряд у Софії схвалив проєкт угоди між МВС Болгарії та Міністерством оборони України про безоплатне надання броньованої транспортної техніки.

Парламентська більшість у Болгарії схвалила надання Україні додаткової військової допомоги у формі близько 100 бронетранспортерів радянського зразка ще 21 липня.

Як повідомлялось раніше, БТР перебували на складі Міністерства внутрішніх справ Болгарії з 1980-х років. Додаткова допомога також може бути встановлена в окремій міжурядовій угоді між Києвом і Софією.

Це перший випадок, коли болгарська сторона передає броньовану техніку Києву напряму, а не через посередників, як вона робила до цього.

Нагадаємо, наприкінці червня Болгарія схвалила новий пакет військової допомоги Україні, деталі якого не розкривають. 

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