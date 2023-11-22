У Раді розраховують на додаткові постачання ATACMS від США

У Верховній раді стверджують, що у США є політична готовність до додаткових постачань Україні ракет ATACMS.

Про це сказала в інтерв'ю "Європейській правді" голова фракції "Голос" у Верховній Раді Олександра Устінова.

"Так, зараз така політична готовність є", – сказала Устінова, відповідаючи на питання про готовність Білого дому до таких постачань, зазначивши, що рік тому рішеннями Сполучених Штатів щодо надання цих ракет керували побоювання ескалації.

"Зараз, після того, як ми там потопили їхні кораблі, розбомбили штаб ЧФ РФ у Севастополі, завод у Керчі – я бачу, що цей страх зник.

І тому ми розраховуємо на ATACMS", – заявила депутатка.

Вона зазначила, що у США їх не так багато, близько 1500, і вони різні – на 165 км і на 300 км, касетні й фугасні.

"Нам потрібні 300-кілометрові. Вони не дозволять нам виграти війну, але все одно це трошки буде game changer, як свого часу стали HIMARS", – пояснила вона.

На початку листопада група високопоставлених республіканців у Конгресі США закликала президента Джо Байдена направити в Україну ракети більшої дальності.

Раніше у жовтні президент Володимир Зеленський повідомив, що українські сили використали американські далекобійні ракети ATACMS, завдавши ударів по аеродромах російських окупантів у захоплених Бердянську та Луганську.

Згодом цю інформацію підтвердили у Білому домі. Там зазначили, що США "нещодавно" надали Україні тип ATACMS, здатний завдавати ударів на відстані до 165 кілометрів.

За даними видання New York Times, наразі США передали Україні близько 20 далекобійних ракет ATACMS.

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