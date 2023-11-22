В Раде рассчитывают на дополнительные поставки ATACMS от США

В Верховной раде утверждают, что у США есть политическая готовность к дополнительным поставкам Украине ракет ATACMS.

Об этом сказала в интервью "Европейской правде" председатель фракции "Голос" в Верховной Раде Александра Устинова.

"Да, сейчас такая политическая готовность есть", – сказала Устинова, отвечая на вопрос о готовности Белого дома к таким поставкам, отметив, что год назад решениями Соединенных Штатов по предоставлению этих ракет руководили опасения эскалации.

"Сейчас, после того, как мы там потопили их корабли, разбомбили штаб ЧФ РФ в Севастополе, завод в Керчи – я вижу, что этот страх исчез.

И поэтому мы рассчитываем на ATACMS", – заявила депутат.

Она отметила, что у США их не так много, около 1500, и они разные – на 165 км и на 300 км, кассетные и фугасные.

"Нам нужны 300-километровые. Они не позволят нам выиграть войну, но все равно это немножко будет game changer, как в свое время стали HIMARS", – пояснила она.

В начале ноября группа высокопоставленных республиканцев в Конгрессе США призвала президента Джо Байдена направить в Украину ракеты большей дальности.

Ранее в октябре президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS, нанеся удары по аэродромам российских оккупантов в захваченных Бердянске и Луганске.

Впоследствии эту информацию подтвердили в Белом доме. Там отметили, что США "недавно" предоставили Украине тип ATACMS, способный наносить удары на расстоянии до 165 километров.

По данным издания New York Times, сейчас США передали Украине около 20 дальнобойных ракет ATACMS.

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