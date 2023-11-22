В уряді Польщі вважають, що реформа ЄС призведе до його розпаду

В чинному польському уряді заявили, що членство Польщі в ЄС є великою цінністю, і там не згодні з реформою ЄС, яка в майбутньому призведе до його розпаду.

Про це заявив речник польського уряду Пйотр Мюллер в інтерв'ю PAP, коментуючи ухвалення Європейським парламентом резолюції на користь внесення змін до договорів ЄС, передає "Європейська правда".

Європейський парламент проголосував за внесення змін до договорів ЄС у резолюції, прийнятій у Страсбурзі в середу.

За словами представника уряду, "голосування в Європарламенті щодо пропозиції про внесення змін до договорів ЄС показує, що в інших країнах зростає усвідомлення небезпеки примусової централізації Європейського Союзу".

"Хоча Європарламент підтримав резолюцію і формальний шлях до внесення змін до договорів розпочався, у багатьох країнах помітне пробудження і критичні голоси з цього приводу", – зазначив він.

"Як Польща, ми послідовно виступаємо проти рішень, які в кінцевому підсумку ведуть до розпаду Європейського Союзу. Ми вважаємо членство Польщі в Європейському Союзі великою цінністю і тому не згодні з реформою ЄС, яка в майбутньому призведе до його демонтажу. Ми будемо продовжувати послідовно демонструвати, що позбавлення держав-членів права приймати рішення в таких сферах, як соціальні питання, оподаткування, безпека або освіта – це прямий шлях до розпаду Союзу і втрати суб'єктності для держав-членів", – сказав Мюллер.

Лідер польської опозиції Дональд Туск, чия партія, ймовірно, повернеться до влади в Польщі після восьми років перебування в опозиції, виступає проти зміни договорів ЄС, так само як і консервативний правлячий табір Польщі.