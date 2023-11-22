Європарламент підтримав зміну договорів ЄС, зокрема реформу ухвалення рішень

Європейський парламент у середу більшістю голосів схвалив доповідь про необхідність реформування Європейського Союзу, а також пропозиції для втілення цієї мети.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

Доповідь про реформування ЄС схвалили 305 членів Європарламенту, проти проголосували 276, ще 29 утрималися. Супровідну резолюцію прийняли 291 голосом "за", 274 "проти" і 44 "утрималися".

Доповідь і резолюція містять реформи, напрацьовані в межах Конференції про майбутнє Європи, яка відбулась у Берліні на початку листопада. Серед ключових положень – розширення кола рішень, що ухвалюються кваліфікованою більшістю голосів, а не одностайно.

Також пропонується перегляд правил формування складу Єврокомісії, яка отримає назву "Європейська виконавча влада" – зміна процедури обрання президента й обмеження кількості комісарів до 15.

Крім того, пропонується посилити прозорість у роботі Європейської ради, надати громадянам ЄС більше впливу на ухвалення рішень і розширити повноваження ЄС у низці сфер, наприклад охорони довкілля.

Тепер пропозиції, схвалені Європейським парламентом, мають обговорити лідери ЄС – очікується, що це станеться на саміті у грудні.

Як відомо, донедавна у Євросоюзі домінувала думка, що вступ нових членів – у тому числі України – має відбутися після того, як Євросоюз проведе складну внутрішню реформу, що змінить систему ухвалення рішень.

Однак останнім часом у ЄС почали поволі схилятись до того, що розширення повинне відбутися без глибокої реформи. Зокрема в Єврокомісії заявили, що Євросоюз може прийняти нових країн-членів і з теперішніми договорами й правилами.

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