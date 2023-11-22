В правительстве Польши считают, что реформа ЕС приведет к его распаду

В действующем польском правительстве заявили, что членство Польши в ЕС является большой ценностью, и там не согласны с реформой ЕС, которая в будущем приведет к его распаду.

Об этом заявил представитель польского правительства Петр Мюллер в интервью PAP, комментируя принятие Европейским парламентом резолюции в пользу внесения изменений в договоры ЕС, передает "Европейская правда".

Европейский парламент проголосовал за внесение изменений в договоры ЕС в резолюции, принятой в Страсбурге в среду.

По словам представителя правительства, "голосование в Европарламенте по предложению о внесении изменений в договоры ЕС показывает, что в других странах растет осознание опасности принудительной централизации Европейского Союза".

"Хотя Европарламент поддержал резолюцию и формальный путь к внесению изменений в договоры начался, во многих странах заметно пробуждение и критические голоса по этому поводу", – отметил он.

"Как Польша, мы последовательно выступаем против решений, которые в конечном итоге ведут к распаду Европейского Союза. Мы считаем членство Польши в Европейском Союзе большой ценностью и поэтому не согласны с реформой ЕС, которая в будущем приведет к его демонтажу. Мы будем продолжать последовательно демонстрировать, что лишение государств-членов права принимать решения в таких сферах, как социальные вопросы, налогообложение, безопасность или образование – это прямой путь к распаду Союза и потере субъектности для государств-членов", – сказал Мюллер.

Лидер польской оппозиции Дональд Туск, чья партия, вероятно, вернется к власти в Польше после восьми лет пребывания в оппозиции, выступает против изменения договоров ЕС, так же как и консервативный правящий лагерь Польши.