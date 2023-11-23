Чому США втомилися від війни в Україні і наскільки серйозна загроза припинення допомоги

Політична буря у Вашингтоні, де в Конгресі вже кілька місяців не можуть затвердити власний, американський бюджет і затримується рішення щодо допомоги Україні, змушує Україну всерйоз нервуватися про те, чи збережеться американська підтримка і в якому обсязі.

Про те, чи справді світ починає втомлюватися від війни в Україні і чого чекати від США, редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко поспілкувався з головою фракції "Голос" у Верховній Раді Олександрою Устіновою. Вона входить до такої собі групи лобістів та зброярів, що пояснюють американським колегам потребу України в озброєнні та фінансуванні.

Ми поговорили з Олександрою в Києві, перед початком чергового сесійного тижня ВР. Рекомендуємо подивитися відеоверсію розмови, а текстова версія цього емоційного інтерв'ю – у матеріалі "США розуміють, що війна – надовго, і перемир'я може бути тільки тимчасовим".

– Чи є втома від України?

– Насправді є втома від війни. Ми чесно маємо про це говорити.

Вже навіть від знайомих американців доводиться чути: "Ми, звісно, підтримуємо Україну, але подивись, скільки ми грошей вам виділяємо". І коли я їм відкриваю "страшну таємницю", що на ці витрати йде менше ніж пів відсотка бюджету, і навіть з цих пів відсотка половина йде власне на допомогу Україні (а інше – на підтримку союзників по НАТО чи на поповнення власних запасів) – то мені не вірять і перепитують: невже ви за такі гроші ведете війну з Росією?

Підкреслю, йдеться про пів відсотка федерального бюджету, не ВВП!

Крім того, коли ми говоримо про постачання зброї, то 83% грошей, які виділяються на зброю для України, насправді залишаються в Америці, бо ж держава закуповує цю зброю в американських виробників.

Тому витрати не настільки великі.

Україна стала заручником комунікації всередині США.

– І от зараз ми опинилися у ситуації, коли через це хибне розуміння з’явилося багато голосів проти нових грошей для України. І затвердження нового пакета допомоги справді загальмувало.

– Ситуацію зараз можна охарактеризувати як "не надто зрада".

Бо гроші будуть, але, на жаль, вони будуть пізніше, ніж ми очікували – бо ми очікували на ухвалення пакета допомоги в кінці вересня.

У вересні у Конгресі з’явилася пропозиція пакета допомоги на $11-12 млрд. А зараз – попри те, що у нас є два місяці відтермінування, – на обговорення поставлений пакет на $62 млрд, і це дуже добре.

– Що дозволить його затвердити?

– В США – точно так, як і в усьому світі – знайти голоси допомагає пакетне голосування.

Зараз сенатори та конгресмени обіцяють, що відразу після Дня подяки (тобто наступного тижня) Сенат проголосує цей пакет, відправить його в Палату представників і десь до середини грудня вони проголосують.

– Як змінюється позиція республіканців?

– На початку 2022 року більшість республіканців голосували за підтримку України. Було менше 10 людей, які нас відразу не підтримували.

Зараз десь половина Республіканської партії не голосує за рішення щодо допомоги Україні.

Половину з цих людей особисто знаю, зустрічалася з ними, і вони мені прямо кажуть: "Особисто я підтримую Україну, але проблема в тому, що ви стали заручниками внутрішньої політики США".

Якщо на початку виборцями рухали емоції, емпатія, то тепер з’явилася раціональність, і їм потрібно пояснювати щось на кшталт: "Ми даємо Україні $60 млрд, але за ці гроші вони зможуть деблокувати два порти, відвоювати ось таку територію, і це дозволить їм самим заробляти більше, і далі буде треба менше допомоги".

І тепер саме від наших військових – від Залужного, від його генералів – залежить те, який план ми будемо показувати нашим міжнародним партнерам.

А план потрібен.

Вони хочуть бачити план А і план Б.

– Якщо Трамп виграє, чи буде це катастрофа?

– Це означатиме, що нам буде важко.

Повне інтерв’ю – у матеріалі "США розуміють, що війна – надовго, і перемир'я може бути тільки тимчасовим".