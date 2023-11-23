Почему США устали от войны в Украине и насколько серьезна угроза прекращения помощи

Политическая буря в Вашингтоне, где в Конгрессе уже несколько месяцев не могут утвердить собственный, американский бюджет и задерживается решение по помощи Украине, заставляет Украину всерьез нервничать о том, сохранится ли американская поддержка и в каком объеме.

О том, действительно ли мир начинает уставать от войны в Украине и чего ждать от США, редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко пообщался с председателем фракции "Голос" в Верховной Раде Александрой Устиновой. Она входит в некую группу лоббистов и оружейников, которые объясняют американским коллегам потребность Украины в вооружении и финансировании.

Мы поговорили с Александрой в Киеве, перед началом очередной сессионной недели ВР. Рекомендуем посмотреть видеоверсию разговора, а текстовая версия этого эмоционального интервью – в материале "США понимают, что война – надолго, и перемирие может быть только временным".

– Есть ли усталость от Украины?

– На самом деле есть усталость от войны. Мы честно должны об этом говорить.

Уже даже от знакомых американцев приходится слышать: "Мы, конечно, поддерживаем Украину, но посмотри, сколько мы денег вам выделяем". И когда я им открываю "страшную тайну", что на эти расходы идет меньше чем полпроцента бюджета, и даже из этих полпроцента половина идет собственно на помощь Украине (а остальное – на поддержку союзников по НАТО или на пополнение собственных запасов) – то мне не верят и переспрашивают: неужели вы за такие деньги ведете войну с Россией?

Подчеркну, речь идет о полпроценте федерального бюджета, не ВВП!

Кроме того, когда мы говорим о поставках оружия, то 83% денег, которые выделяются на оружие для Украины, на самом деле остаются в Америке, так как государство закупает это оружие у американских производителей.

Поэтому расходы не столь велики.

Украина стала заложником коммуникации внутри США.

– И вот сейчас мы оказались в ситуации, когда из-за этого ложного понимания появилось много голосов против новых денег для Украины. И утверждение нового пакета помощи действительно затормозило.

– Ситуацию сейчас можно охарактеризовать как "не слишком зрада".

Потому что деньги будут, но, к сожалению, они будут позже, чем мы ожидали – потому что мы ожидали принятия пакета помощи в конце сентября.

В сентябре в Конгрессе появилось предложение пакета помощи на $11-12 млрд. А сейчас – несмотря на то, что у нас есть два месяца отсрочки, – на обсуждение поставлен пакет на $62 млрд, и это очень хорошо.

– Что позволит его утвердить?

– В США – точно так же, как и во всем мире – найти голоса помогает пакетное голосование.

Сейчас сенаторы и конгрессмены обещают, что сразу после Дня благодарения (то есть на следующей неделе) Сенат проголосует этот пакет, отправит его в Палату представителей и где-то к середине декабря они проголосуют.

– Как меняется позиция республиканцев?

– В начале 2022 года большинство республиканцев голосовали за поддержку Украины. Было менее 10 человек, которые нас сразу не поддерживали.

Сейчас где-то половина Республиканской партии не голосует за решение о помощи Украине.

Половину из этих людей лично знаю, встречалась с ними, и они мне прямо говорят: "Лично я поддерживаю Украину, но проблема в том, что вы стали заложниками внутренней политики США".

Если в начале избирателями двигали эмоции, эмпатия, то теперь появилась рациональность, и им нужно объяснять что-то вроде: "Мы даем Украине $60 млрд, но за эти деньги они смогут деблокировать два порта, отвоевать вот такую территорию, и это позволит им самим зарабатывать больше, и дальше будет надо меньше помощи".

И теперь именно от наших военных – от Залужного, от его генералов – зависит то, какой план мы будем показывать нашим международным партнерам.

А план нужен.

Они хотят видеть план А и план Б.

– Если Трамп выиграет, будет ли это катастрофа?

– Это будет означать, что нам будет трудно.

Полное интервью – в материале "США понимают, что война – надолго, и перемирие может быть только временным".