У Франції засудили пілота, який обезголовив парашутиста крилом літака

Французький суд визнав винним та заборонив літати пілоту, який ненавмисне обезголовив вінгсьютиста крилом літака.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Parisien.

Інцидент, який розглядав кримінальний суд міста Монтобан, трапився з 40-річним Ніколя Галі в липні 2018 року на висоті 4 тисяч метрів. Галі займався стрибками у вінгсьюті – спеціальному костюмі з "крилами", у якому передбачений вільний політ до того, як відкривається парашут. Стрибки з вінгсьютом вважають різновидом парашутизму.

Пілот, ім'я якого не називають, був визнаний у вівторок винним у ненавмисному вбивстві та керуванні літаком без дійсної аеронавігаційної ліцензії і засуджений до 12-місячного умовного терміну. Також йому заборонили літати на один рік.

Асоціація парашутних шкіл Середніх Піренеїв, в якій працював пілот, була оштрафована на 20 тисяч євро.

За інформацією Le Parisien, відразу після стрибка чоловіка пілот почав зниження до злітно-посадкової смуги аеродрому. Перед тим, як Галі вистрибнув з літака, не було проведено ніяких консультацій щодо траєкторії польоту.

Посилаючись на слухання 19 вересня, адвокат родичів загиблого Емманюель Франк висловив жаль з приводу "великої безрозсудності або недбалості".

Голова суду на південному заході Франції також вказав на відсутність комунікації між жертвою і пілотом.

Нагадаємо, у вересні американський пілот катапультувався з сучасного винищувача F-35, після чого літак на якийсь час безслідно зник.

Винищувач продовжував летіти 100 кілометрів, поки не впав у сільській місцевості поблизу Індіантауна. Пошуки уламків зайняли більше доби.