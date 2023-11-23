Во Франции осудили пилота, который обезглавил парашютиста крылом самолета

Французский суд признал виновным и запретил летать пилоту, который нечаянно обезглавил вингсьютиста крылом самолета.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Parisien.

Инцидент, который рассматривал уголовный суд города Монтобан, произошел с 40-летним Николя Гали в июле 2018 года на высоте 4 тысяч метров. Гали занимался прыжками в вингсьюте – специальном костюме с "крыльями", в котором предусмотрен свободный полет до того, как открывается парашют. Прыжки с вингсьютом считаются разновидностью парашютизма.

Пилот, имя которого не называют, был признан во вторник виновным в непредумышленном убийстве и управлении самолетом без действительной аэронавигационной лицензии и приговорен к 12-месячному условному сроку. Также ему запретили летать на один год.

Ассоциация парашютных школ Средних Пиренеев, в которой работал пилот, была оштрафована на 20 тысяч евро.

По информации Le Parisien, сразу после прыжка мужчины пилот начал снижение к взлетно-посадочной полосе аэродрома. Перед тем как Гали выпрыгнул из самолета, не было проведено никаких консультаций относительно траектории полета.

Ссылаясь на слушания 19 сентября, адвокат родственников погибшего Эмманюэль Франк выразил сожаление по поводу "большого безрассудства или халатности".

Председатель суда на юго-западе Франции также указал на отсутствие коммуникации между жертвой и пилотом.

Напомним, в сентябре американский пилот катапультировался из современного истребителя F-35, после чего самолет на какое-то время бесследно исчез.

Истребитель продолжал лететь 100 километров, пока не упал в сельской местности вблизи Индиантауна. Поиски обломков заняли более суток.