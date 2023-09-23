"Не знаю, де літак": Пілот F-35, який розбився у США, катапультувався на подвір’я і дзвонив 911

Американський пілот, який нещодавно у США катапультувався з сучасного винищувача F-35, після чого літак на якийсь час безслідно зник, приземлився на подвір’я приватного будинку у Південній Кароліні та викликав допомогу через службу 911.

Про це стало відомо з аудіозаписа дзвінка до екстреної служби, який оприлюднило агентство Associated Press, пише "Європейська правда".

Чотирьохвилинний запис фіксує розмову трьох осіб: жителя Північного Чарльстона, який спокійно пояснює, що на його подвір’я приземлився пілот з парашутом, пілота, який не знає, що сталося з його літаком F-35, і спантеличеної диспетчерки, яка намагається зрозуміти це все.

"У нас пілот у будинку, і я припускаю, що він приземлився на моєму задньому дворі, і ми намагаємося зрозуміти, чи можемо ми доставити швидку допомогу до будинку, будь ласка", – сказав під час розмови місцевий житель.

47-річний пілот сказав, що почувається добре після падіння, за його оцінками, з висоти приблизно понад 600 метрів, тільки відчуває біль у спині. Мешканець зазначив, що пілот виглядає добре.

"Пані, розбився військовий літак. Я пілот. Нам потрібно запустити рятувальну операцію… Я не знаю, де літак. Він мав би десь розбитися. Я катапультувався", – сказав пілот диспетчерці.

Пізніше під час розмови він ще раз попросив про медичну допомогу.

"Пані, я пілот військового літака і катапультувався. Я просто спустився на землю з парашутом. Ви можете прислати швидку?" – сказав пілот.

В окремому восьмихвилинному дзвінку диспетчеру, оприлюдненому в четвер в AP, невідомий посадовець намагався пояснити, що у них є "пілот з парашутом", але немає ніякої інформації про те, що сталося з його літаком, і немає жодних повідомлень про катастрофу.

Він сказав, що "пілот втратив його з поля зору під час падіння через погодні умови".

Посадовець також згадав, що приблизно за 25 хвилин до цього чув "досить гучний шум", який "був схожий на звук торнадо, можливо, літака".

Морські піхотинці описали пілота як досвідченого льотчика з десятиліттями досвіду роботи.

F-35 розбився в неділю після того, як пілот катапультувався над Чарльстоном і приземлився на задньому дворі житлового будинку неподалік від міжнародного аеропорту Чарльстона.

Винищувач, який, за даними Корпусу морської піхоти США, перебував на висоті лише близько 1000 футів (300 метрів), продовжував летіти 60 миль (100 кілометрів), поки не впав у сільській місцевості поблизу Індіантауна. Пошуки уламків зайняли більше доби.