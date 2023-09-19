США знайшли уламки зниклого напередодні винищувача F-35

Військові США заявили, що знайшли уламки розбитого винищувача F-35B Lightning II у Південній Кароліні через день після його зникнення.

Про це йдеться у повідомленні об'єднаної бази Чарльстона, пише "Європейська правда".

Уламки були виявлені на північному сході від об'єднаної бази Чарльстона. У пошуках літака військовим допомогла місцева влада.

"Ми хотіли б подякувати всім нашим партнерам по пошуковій місії, а також місцевим, окружним і державним органам влади за їх відданість та підтримку під час пошуку та переходу до фази відновлення", – йдеться в повідомленні.

Напередодні військові США попросили громадськість допомогти з пошуками винищувача F-35 після інциденту, в результаті якого пілот катапультувався.

Винищувач зник у небі над Південною Кароліною після того, як його пілот катапультувався у неділю, коли стрибнув з парашутом близько 14:00 за місцевим часом і був доставлений до місцевої лікарні.

F-35 є одними з найдосконаліших винищувачів у світі, відомий своїм гострим, аеродинамічним корпусом і функціями, які захищають літак від виявлення. Літальний апарат є невидимим для радарів.

F-35 також є одними з найдорожчих у світі. Скільки коштував літак, що зник у неділю, не відомо.

Місцева членкиня Конгресу Ненсі Мейс бурхливо відреагувала на інцидент: "Як, у біса, ви втратили F-35? Чому немає пристрою стеження, а ми просимо громадськість про що – знайти літак і здати його?" – заявила вона.

Нагадаємо, днями у Данії приземлилися чотири винищувачі F-35 американського виробництва – перша партія літаків, що замінять F-16, частину з яких передадуть Україні.

Раніше повідомляли, що компанія Rheinmetall планує побудувати надсучасний завод з виробництва секцій фюзеляжу для багатоцільового бойового літака F-35A у місті Веце на заході Німеччини.