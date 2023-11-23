У Латвії поки що не планують повне закриття кордонів із РФ і Білоруссю

Латвійська влада поки що не має наміру повністю закривати кордон із Росією та Білоруссю через сплеск нелегальної імміграції.

Як пише "Європейська правда", про це агентству LETA повідомив міністр внутрішніх справ Ріхард Козловскіс, інформує Delfi.

За словами глави МВС, на сьогодні потік нелегальних мігрантів на латвійсько-білоруському кордоні дещо зменшився. Він не виключив, що з РФ до Фінляндії намагаються потрапити ті самі мігранти, що раніше прагнули потрапити до Латвії.

"Ми перебуваємо в контакті з нашими фінськими колегами і відстежуємо ситуацію", – додав Козловскіс.

Раніше повідомляли, що Латвія хоче залучити армію до будівництва інфраструктури безпеки сухопутного кордону з Росією, щоб пришвидшити його темпи.

Нагадаємо, уряд Латвії 12 жовтня вирішив зупинити роботу прикордонних переходів Вієнтулі та Педедзе. Приводом стало рішення Москви з 16 жовтня пускати громадян України в РФ тільки через два пункти перетину кордону – аеропорт "Шереметьєво" і Лудонку, тобто через Вієнтулі. МВС Латвії визнало, що це може призвести до хаосу і гуманітарної катастрофи на кордоні, і запропонувало уряду закрити Вієнтулі.

А у вересні уряд Латвії ухвалив рішення тимчасово закрити пункт пропуску Сілене на кордоні з Білоруссю через наплив нелегалів.