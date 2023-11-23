В Латвии пока не планируют полного закрытия границ с РФ и Беларусью

Латвийские власти пока не намерены полностью закрывать границу с Россией и Беларусью из-за всплеска нелегальной иммиграции.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству LETA сообщил министр внутренних дел Рихард Козловскис, информирует Delfi.

По словам главы МВД, на сегодня поток нелегальных мигрантов на латвийско-белорусской границе несколько уменьшился. Он не исключил, что из РФ в Финляндию пытаются попасть те же мигранты, которые ранее стремились попасть в Латвию.

"Мы находимся в контакте с нашими финскими коллегами и отслеживаем ситуацию", – добавил Козловскис.

Ранее сообщалось, что Латвия хочет привлечь армию к строительству инфраструктуры безопасности сухопутной границы с Россией, чтобы ускорить его темпы.

Напомним, правительство Латвии 12 октября решило остановить работу пограничных переходов Виентули и Педедзе. Поводом стало решение Москвы с 16 октября пускать граждан Украины в РФ только через два пункта пересечения границы – аэропорт "Шереметьево" и Лудонку, то есть через Виентули. МВД Латвии признало, что это может привести к хаосу и гуманитарной катастрофе на границе, и предложило правительству закрыть Виентули.

А в конце сентября президент Латвии заявил о готовности закрыть границы с Россией и Беларусью в случае гибридных атак.