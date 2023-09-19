Латвія закрила пункт пропуску на кордоні з Білоруссю через наплив нелегалів

Латвійський уряд ухвалив рішення тимчасово закрити пункт пропуску Сілене на кордоні з Білоруссю через наплив нелегалів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Рішення про закриття пункту пропуску набуває чинності одразу після відповідної урядової ухвали.

У МВС Латвії заявили, що тиск нелегальної міграції за короткий період фактично потроївся, внаслідок чого прикордонна служба запобігла 894 спробам незаконного перетину латвійсько-білоруського кордону.

Водночас для збереження можливості як в'їхати до Латвії, так і подати заяву про надання притулку в найкоротші терміни, ухвалено рішення, що пункт перетину кордону в Патарнієкі продовжить роботу.

"Слід зазначити, що війна проти України, яку відкрито підтримує Білорусь, може бути розцінена як додаткова обставина ризику і можлива мотивація для Білорусі продовжувати зусилля з дестабілізації ситуації на держкордоні з Латвією", – йдеться в анотації до проєкту рішення МВС.

До сьогодні на кордоні Латвії з Білоруссю діяли два пункти пропуску на дорогах і ще один на залізниці. Три пункти перетину кордону залишаються закритими через агресивну поведінку Білорусі під час відправлення іммігрантів до Латвії.

Раніше повідомлялося, що Естонія відправить до Латвії представників Департаменту поліції та прикордонної охорони для протидії нелегалам, які намагаються проникнути в країну через кордон із Білоруссю.

Перед цим стало відомо, що до Латвії прибули 20 литовських прикордонників, які допоможуть боротися із напливом мігрантів.