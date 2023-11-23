ЄС направить додатковий персонал на фінсько-російський кордон через наплив мігрантів

Frontex, Європейське агентство прикордонної і берегової охорони, планує відрядити 50 прикордонників та інших співробітників, а також техніку, зокрема патрульні автомобілі, для посилення прикордонного контролю Фінляндії.

Про це, як передає "Європейська правда", йдеться у повідомленні агенції.

Очікується, що підкріплення прибуде на місце вже наступного тижня і, як заявили в агентстві, стане прикладом відданості Frontex принципам швидкого реагування і ефективної підтримки.

У середу, 29 листопада, Frontex планує відправити першу групу офіцерів для розширення спільної операції "Терра 2023" у Фінляндії. Серед них будуть офіцери прикордонної охорони, фахівці з реєстрації мігрантів, експерти з документації та перекладачі. Наразі на фінських кордонах працюють 10 офіцерів Frontex.

"Підтримка Фінляндії з боку Frontex виходить за рамки логістики; це демонстрація єдиної позиції Європейського Союзу проти гібридних викликів, що впливають на одного з його членів. Ця співпраця показує, що перед обличчям складних прикордонних проблем Європа виступає єдиним фронтом, пропонуючи підтримку через конкретні дії", – сказав виконавчий директор Frontex Ганс Лейтенс.

Зовнішні кордони Фінляндії, які простягаються на 1 340 км, також є кордонами ЄС, що робить їхню безпеку питанням колективної європейської турботи.

"Участь Frontex у цій ситуації не обмежується лише заходами з охорони кордонів. Агентство гостро усвідомлює гуманітарний аспект цього сценарію, особливо враховуючи суворі погодні умови і непідготовленість людей, які прибувають на фінський кордон.

Агентство залишається глибоко відданим забезпеченню того, щоб при захисті кордонів Європи поважалися і підтримувалися фундаментальні права і гідність усіх людей", – йдеться в заяві агентства.

Влада Фінляндії звинуватила Росію в навмисному спрямуванні у країну шукачів притулку без документів і у відповідь вирішила закрити 7 з 8 пунктів пропуску на кордоні.

З 25 листопада працюватиме лише один пункт перетину фінсько-російського кордону Райя-Йоосепі, де шукачі притулку зможуть подати заяву про надання міжнародного захисту.

Фінські прикордонники повідомляли, що за останні місяці через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити винятково велика кількість людей, які не мають в'їзних документів.