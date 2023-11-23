ЕС направит дополнительный персонал на финско-российскую границу из-за наплыва мигрантов

Frontex, Европейское агентство пограничной и береговой охраны, планирует отправить 50 пограничников и других сотрудников, а также технику, в частности патрульные автомобили, для усиления пограничного контроля Финляндии.

Об этом, как передает "Европейская правда", говорится в сообщении агентства.

Ожидается, что подкрепление прибудет на место уже на следующей неделе и, как заявили в агентстве, станет примером преданности Frontex принципам быстрого реагирования и эффективной поддержки.

В среду, 29 ноября, Frontex планирует отправить первую группу офицеров для расширения совместной операции "Терра 2023" в Финляндии. Среди них будут офицеры пограничной охраны, специалисты по регистрации мигрантов, эксперты по документации и переводчики. Сейчас на финских границах работают 10 офицеров Frontex.

"Поддержка Финляндии со стороны Frontex выходит за рамки логистики; это демонстрация единой позиции Европейского Союза против гибридных вызовов, влияющих на одного из его членов. Это сотрудничество показывает, что перед лицом сложных пограничных проблем Европа выступает единым фронтом, предлагая поддержку через конкретные действия", – сказал исполнительный директор Frontex Ганс Лейтенс.

Внешние границы Финляндии, которые простираются на 1 340 км, также являются границами ЕС, что делает их безопасность вопросом коллективной европейской заботы.

"Участие Frontex в этой ситуации не ограничивается только мерами по охране границ. Агентство остро осознает гуманитарный аспект этого сценария, особенно учитывая суровые погодные условия и неподготовленность людей, прибывающих на финскую границу.

Агентство остается глубоко преданным обеспечению того, чтобы при защите границ Европы уважались и поддерживались фундаментальные права и достоинство всех людей", – говорится в заявлении агентства.

Власти Финляндии обвинили Россию в намеренном направлении в страну искателей убежища без документов и в ответ решили закрыть 7 из 8 пунктов пропуска на границе.

С 25 ноября будет работать только один пункт пересечения финско-российской границы Райя-Йоосепи, где искатели убежища смогут подать заявление о предоставлении международной защиты.

Финские пограничники сообщали, что за последние месяцы через пункты пропуска на юго-восточной границе в Финляндию пыталось попасть исключительно большое количество людей, не имеющих въездных документов.