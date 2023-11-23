Польські прикордонники показали, як нелегали намагались зламати паркан на кордоні з Білоруссю

У середу ввечері іноземці намагалися знищити технічні засоби охорони кордону Польщы на ділянці прикордонної застави у Черемсі.

Про це повідомила Прикордонна служба Польщі.

Завдяки сповіщенням на електронному бар'єрі співробітники прикордонного відомства встигли швидко та ефективно відреагувати та запобігти спробам незаконного проникнення на територію країни.

Minionej nocy cudzoziemcy próbowali niszczyć techniczne zabezpieczenia granicy na odcinku #PSGCzeremcha

Dzięki alertom z #barieraelektronicza funkcjonariusze SG mają czas na szybką oraz skuteczną reakcję i udaremniają próby nielegalnego przedostania się na terytorium🇵🇱i państw🇪🇺 pic.twitter.com/uf1EDehDoM November 23, 2023

Нагадаємо, на кордоні Польщі з Білоруссю розвернули 112 мігрантів, українців затримали за перевезення.

У жовтні стало відомо, що польські прикордонники дедалі частіше затримують при спробі перетнути кордон нелегальних мігрантів, які мають російські візи.