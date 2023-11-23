Укр Рус Eng

Польські прикордонники показали, як нелегали намагались зламати паркан на кордоні з Білоруссю

відео
Четвер, 23 листопада 2023, 15:49

У середу ввечері іноземці намагалися знищити технічні засоби охорони кордону Польщы на ділянці прикордонної застави у Черемсі.

Про це повідомила Прикордонна служба Польщі. 

Завдяки сповіщенням на електронному бар'єрі співробітники прикордонного відомства встигли швидко та ефективно відреагувати та запобігти спробам незаконного проникнення на територію країни. 

Нагадаємо, на кордоні Польщі з Білоруссю розвернули 112 мігрантів, українців затримали за перевезення.

У жовтні стало відомо, що польські прикордонники дедалі частіше затримують при спробі перетнути кордон нелегальних мігрантів, які мають російські візи.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Білорусь міграційна криза