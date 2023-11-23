Польские пограничники показали, как нелегалы пытались сломать забор на границе с Беларусью

В среду вечером иностранцы пытались уничтожить технические средства охраны границы Польши на участке пограничной заставы в Черемхе.

Об этом сообщила Пограничная служба Польши.

Благодаря оповещениям на электронном барьере сотрудники пограничного ведомства успели быстро и эффективно отреагировать и предотвратить попытки незаконного проникновения на территорию страны.

Minionej nocy cudzoziemcy próbowali niszczyć techniczne zabezpieczenia granicy na odcinku #PSGCzeremcha

Dzięki alertom z #barieraelektronicza funkcjonariusze SG mają czas na szybką oraz skuteczną reakcję i udaremniają próby nielegalnego przedostania się na terytorium🇵🇱i państw🇪🇺 pic.twitter.com/uf1EDehDoM November 23, 2023

По данным польских пограничников, за прошедшие сутки на территорию Польши не пустили 28 нелегалов, в частности, из Египта, Ирака, Ирана. Некоторые из них, увидев пограничные патрули, вернулись на территорию Беларуси.

Вблизи пограничного пункта Пласка группа из 15 нелегалов пыталась прорваться через границу.

Напомним, на границе Польши с Беларусью развернули 112 мигрантов, украинцев задержали за перевозку.

В октябре стало известно, что польские пограничники все чаще задерживают при попытке пересечь границу нелегальных мигрантов, имеющих российские визы.