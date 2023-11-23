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Польские пограничники показали, как нелегалы пытались сломать забор на границе с Беларусью

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Четверг, 23 ноября 2023, 15:49

В среду вечером иностранцы пытались уничтожить технические средства охраны границы Польши на участке пограничной заставы в Черемхе.

Об этом сообщила Пограничная служба Польши. 

Благодаря оповещениям на электронном барьере сотрудники пограничного ведомства успели быстро и эффективно отреагировать и предотвратить попытки незаконного проникновения на территорию страны.

По данным польских пограничников, за прошедшие сутки на территорию Польши не пустили 28 нелегалов, в частности, из Египта, Ирака, Ирана. Некоторые из них, увидев пограничные патрули, вернулись на территорию Беларуси.

Вблизи пограничного пункта Пласка группа из 15 нелегалов пыталась прорваться через границу.

Напомним, на границе Польши с Беларусью развернули 112 мигрантов, украинцев задержали за перевозку.

В октябре стало известно, что польские пограничники все чаще задерживают при попытке пересечь границу нелегальных мигрантов, имеющих российские визы.

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