На кордоні Польщі з Білоруссю розвернули 112 мігрантів, українців затримали за перевезення

За попередню добу польські прикордонники не дали перетнути кордон з Білорусі понад сотні мігрантів, також повідомляють про затримання двох українців, які перевозили нелегалів.

Про це повідомила Прикордонна служба Польщі, пише "Європейська правда".

За добу 12 листопада до Польщі з Білорусі намагалися потрапити 112 осіб, переважно громадяни Сомалі та Ефіопії.

Ще 47 осіб, побачивши патруль, самі розвернулися і відступили.

W dn.12.11 do🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾112 cudzoziemców m. in.ob.Somalii i Etiopii,w tym 47 osób na widok patroli🇵🇱zawróciło na🇧🇾 #PSGBiałowieża grupa agresywnych cudzoziemców rzucali kamieniami w patrole🇵🇱,uszkodzony został pojazd służbowy SG.



1/2⬇️ pic.twitter.com/ZJdKrApNm6 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2023

В районі міста Біловежа мігранти кидалися у польських прикордонників камінням та пошкодили скло службового автомобіля.

Прикордонники з району села Наревка затримали за допомогу мігрантам двох громадян України – вони перевозили двох сирійців.

Перед цим про арешт українця-перевізника мігрантів повідомляли 10 листопада, а перед тим – на початку місяця.

У жовтні стало відомо, що польські прикордонники дедалі частіше затримують при спробі перетнути кордон нелегальних мігрантів, які мають російські візи.