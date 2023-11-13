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На кордоні Польщі з Білоруссю розвернули 112 мігрантів, українців затримали за перевезення

Понеділок, 13 листопада 2023, 09:40

За попередню добу польські прикордонники не дали перетнути кордон з Білорусі понад сотні мігрантів, також повідомляють про затримання двох українців, які перевозили нелегалів.

Про це повідомила Прикордонна служба Польщі, пише "Європейська правда".

За добу 12 листопада до Польщі з Білорусі намагалися потрапити 112 осіб, переважно громадяни Сомалі та Ефіопії. 

Ще 47 осіб, побачивши патруль, самі розвернулися і відступили. 

В районі міста Біловежа мігранти кидалися у польських прикордонників камінням та пошкодили скло службового автомобіля. 

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Прикордонники з району села Наревка затримали за допомогу мігрантам двох громадян України – вони перевозили двох сирійців. 

Перед цим про арешт українця-перевізника мігрантів повідомляли 10 листопада, а перед тим – на початку місяця. 

У жовтні стало відомо, що польські прикордонники дедалі частіше затримують при спробі перетнути кордон нелегальних мігрантів, які мають російські візи.

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Польща шантаж мігрантами Білорусь