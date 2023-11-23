Сербія купила у Кіпру 11 вертольотів російського виробництва

Сербія придбала у Кіпру 11 вертольотів Мі-35 російського виробництва, прагнучи зміцнити свої військово-повітряні сили і зберегти регіональну військову перевагу.

Про це заявив в четвер президент країни Александар Вучич, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Уряд Кіпру і Сербія домовилися в 2021 році про закупівлю застарілих Мі-35, які потребують капітального ремонту, за невизначену ціну, частину якої Белград заплатив, експортуючи зброю сербського виробництва.

"Ми заплатили більше половини нашим кіпрським братам нашою зброєю... в основному... артилерією", – сказав Вучич журналістам на презентації на військово-повітряній базі Батайніца під Белградом.

Він також оголосив про продаж 48 самохідних гаубиць сербського виробництва на загальну суму 311 мільйонів євро до неназваної країни. "Ця процедура ще має пройти через їхній парламент", – сказав Вучич.

Сербія, кандидат на вступ до Європейського Союзу, яка має одну з найбільших армій на Західних Балканах, все ще покладається на колишні радянські військові технології, але в останні роки вона почала закуповувати західні і китайські системи озброєння і літаки.

У червні Вучич заявив, що Белград веде переговори про купівлю винищувачів Rafale у французької компанії Dassault. Сербія вже купила вертольоти і транспортні літаки Airbus.

Сербська влада також заявила про те, що китайське озброєння значно посилило її збройні сили.

Сербія є нейтральною у військовому відношенні, але вона приєдналася до програми НАТО "Партнерство заради миру" – програми для країн, які не прагнуть вступити до альянсу.

Белград згорнув військову співпрацю з Москвою після вторгнення Росії в Україну і засудив це вторгнення. Але, на відміну від ЄС та інших західних країн, він не запровадив санкцій проти Москви.

Військовий бюджет Сербії становить 1,43 мільярда доларів або 2% валового внутрішнього продукту.